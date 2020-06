Fonseca: “Punto su Kluivert per il futuro”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Fonseca è tornato a parlare, rilasciando un’intervista alla stampa portoghese: “Credo che ci siano tutte le condizioni per la ripresa del campionato. C’è un protocollo molto rigoroso che dobbiamo rispettare. La Roma è un esempio in questo senso. Stiamo lavorando in condizioni di massima sicurezza, stiamo testando regolarmente tutti. La situazione sta migliorando nel paese e credo che ci siano tutte le condizioni. Kluivert e il padre? Sono diversi. Il padre era un grande giocatore, un grande attaccante. Justin ha le qualità per essere un giocatore dello stesso livello. È uno dei giovani su cui la Roma conta per il futuro”.