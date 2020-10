Fonseca in Europa testa le alternative: Mayoral insidia Dzeko

La Repubblica (M.Pinci) – Fosneca testerà la profondità della Roma: “Cinque o sei cambi? Si, magari di più“, l’annuncio del tecnico. Per tanti sarà una prima volta dall’inizio, soprattutto per l’asse spagnolo Pau Lopez, Villar, Perez e Borja Mayoral. Dei quattro soltanto Villar e Perez si sono presi notorietà domenica sera contro il Benevento. Per il portiere sarà la prima occasione di riscatto. Il centravanti? Quasi un battesimo visto che Borja Mayoral non gioca una partita in Europa da quasi 3 anni. Negli allenamenti la punta ha colpito sia da attaccante che a ridosso di Dzeko: una posizione alla Pedro. A luglio il suo prestito può trasformarsi in trasferimento definitivo per 15 milioni di euro, una cifra che la Roma spera di ricavare dalla cessione di Florenzi al PSG: 10 milioni.