Fonseca-Garcia, gli ex romanisti ripartono di slancio

Corriere dello Sport (R. Maida) – Due ex romanisti ripartono. Paulo Fonseca, l’ultimo allenatore prima di Mourinho, è arrivato a Lilla per firmare un contratto biennale. Rudi Garcia invece da qualche giorno è in Arabia Saudita e ha già siglato un biennale molto remunerativo, 5,6 milioni a stagione, per allenare l’Al Nassr, la squadra che sta per annunciare l’ingaggio di Ospina, ormai ex portiere del Napoli.

Tutti e due venivano da un anno sabbatico. Fonseca, dopo aver chiuso per fine contratto la sua avventura alla Roma, era stato cercato dalla Fiorentina e dal Tottenham. Subito. Ma per ragioni diverse non era stato scelto.