Fonseca esulta: “Era fondamentale iniziare l’anno con una vittoria” – FOTO

Paulo Fonseca è soddisfatto dopo l’ottima partita di oggi contro la Sampdoria. Il portoghese a fine gara ha fatti i complimenti alla squadra per la tenuta difensiva e per le occasioni create, meno per i gol fatti. I giallorossi però sono tornati a casa con i tre punti nonostante un campo pesante condizionato dalla pioggia e l’ottima gara difensiva dei blucerchiati di Ranieri.

Leggi anche: Fonseca: “Abbiamo controllato la partita e meritato di vincerla. Possiamo fare più gol perchè abbiamo creato diverse situazioni”

Per la Roma si è trattata della prima vittoria del 2021. Ecco che Fonseca ha voluto festeggiare anche attraverso il proprio profilo Instagram. Queste le sue parole: “Era fondamentale inizare l’anno con una vittoria. Andiamo avanti!”