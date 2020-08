Fonseca e la conferma a metà. Servirà subito una vera svolta

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Paulo Fonseca sarà il primo allenatore dell’era Friedkin, ma la sua conferma è stata valutata a lungo dai dirigenti. Il bilancio del primo anno non è positivo. Si attendono progressi dopo il primo anno di esperienza nel calcio italiano. L’allenatore ha l’attenuante degli infortuni, ma è finita ancora con la Roma in Europa League. Fonseca ha chiesto giocatori di esperienza, da inserire in un gruppo di giovani collaudato. E’ stato accontentato con Pedro e il primo obiettivo ora è riprendere Smalling. Il portoghese non ha ancora parlato con Friedkin, lo farà nei prossimi giorni. Lo aveva conosciuto a novembre quando il texano fece visita a Trigoria e alla sede dell’Eur. Fonseca sembra intenzionato ad andare avanti con la difesa a tre e pensa ad un attacco di grande esperienza con Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Pellegrini potrebbe tornare a centrocampo.