Fonseca e la cena dell’addio con lo staff: ripartiranno insieme

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Oggi l’ultimo allenamento a Trigoria, domani l’ultima partita sulla panchina della Roma a La Spezia. Paulo Fonseca cerca il passaporto per l’Europa, prima di andarsene e lasciare il suo posto a Mourinho. Il portoghese vuole chiudere con una vittoria prima di dire addio. Cercherà di chiudere con i tre punti, per restare al riparo da qualsiasi sorpresa, da Reggio Emilia, dove il Sassuolo affronterà la Lazio.

Mercoledì Fonseca ha invitato a cena tutti i suoi collaboratori. Erano in sette, come la prima che erano arrivati a Roma, nello stesso ristorante, da Consolini a via Marmorata. Il suo staff tecnico portoghese al completo: Nuno Campos, Tiago Leal, Pedro Moreira, Nuno Romano, il match analyst Luis Pereira e il suo segretario ucraino Vitaliy Khlivunyuk, che durante le partite trova posto nelle panchine aggiuntive e che per comodità nella distinta per gli arbitri viene indicato come magazziniere.

È stata la cena che ha chiuso la loro esperienza romana. Prima di servire i secondi, Fonseca ha chiesto ai camerieri di aspettare e di avere qualche minuto di privacy. Ha fatto un discorso abbastanza lungo ai suoi fedelissimi, che presto saranno ancora con lui nella nuova avventura. Insieme allo staff storico potrebbe portarsi anche Marco Savorani, il preparatore dei portieri che lascerà la Roma e con il quale ha lavorato bene. Fonseca ha avuto tante offerte, ma gli piacerebbe restare in Italia, per questo prenderebbe in considerazione la proposta della Fiorentina, ma alle persone di fiducia ha detto di non aver ancora deciso.