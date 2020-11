Fonseca è già in porto, “E ora sotto col Napoli”

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – La Roma torna dalla trasferta europea con la qualificazione anticipata. Adesso le basterà un pareggio contro lo Young Boys per garantirsi il primo posto. E’ un’altra vittoria gestionale per Paulo Fonseca, poche settimane fa criticato per il turnover esasperato eppure già arrivato alla meta. Nelle prossime due partite europee potrà mandare in campo i giovani, come ha già cominciato a fare ieri. Esordio in Coppa per Calafiori, per il baby Tripi prima volta in prima squadra, mentre Milanese si trovava già alla seconda apparizione. “Sono molto soddisfatto -ha dichiarato Fonseca-. La squadra ha dimostrato di saper fare il suo dovere, tra tante difficoltà. Ho visto personalità e carattere anche da parte di chi ha giocato fuori ruolo. Tutti hanno fatto una buona partita e così ci siamo qualificati. Ma non mi accontento, dobbiamo ancora conquistare il primo posto nel girone“.