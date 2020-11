Fonseca: “Abbiamo avuto poco coraggio. Non voglio trovare scuse. Non siamo riusciti a fare tre passaggi di fila”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Napoli-Roma 4-0. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

C’è stato poco coraggio stasera?

Sì, sono d’accordo. Non abbiamo avuto il coraggio per affrontare una squadra come il Napoli. Il Napoli ha meritato, noi non abbiamo fatto niente per avere un risultato diverso.

Negli scontri diretti avete fatto poco, questo la preoccupa?

Non eravamo la miglior squadra del mondo prima di questa partita e ora non siamo la peggiore. Tutte le gare sono test per questa squadra, non solo quando si gioca contro le grandi squadre. Oggi non abbiamo fatto una buona partita, senza aggressività, senza coraggio. Quando è così dobbiamo accettarlo e correggere quello che non abbiamo fatto bene.

Una Roma troppo brutta per essere vera. C’erano troppi giocatori fuori condizione e i cambi non sono stati all’altezza o è stato un black-out di una sera?

Non voglio trovare scuse. Non abbiamo giocato bene, non abbiamo avuto aggressività e non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee e loro hanno avuto sempre facilità nell’entrare dentro, perché non siamo stati corti e aggressivi. Abbiamo iniziato bene, ma dopo non siamo riusciti a fare tre passaggi di fila.

Lei come si spiega questa serata negativa?

Per prima cosa c’è da dire che il Napoli è una grande squadra e noi abbiamo fatto errori difensivi che hanno tolto fiducia alla squadra e abbiamo avuto sempre difficoltà. Con la palla abbiamo provato a giocare sempre troppo diretti, senza far girare la palla e abbiamo concesso troppi contropiedi al Napoli.

E’ stato un problema più tattico, considerate anche le assenze in difesa? La squadra si è fatta schiacciare molto…

Sono totalmente d’accordo, specialmente nella corsia di destra. Prima non chiudiamo quando il mediano si abbassava per iniziare a giocare, poi sull’esterno la nostra difesa aveva poca aggressività e rimanevamo a zona. La linea dei cinque, soprattutto nel primo tempo ha sbagliato rimanendo a zona.

Si sentiva un’aria particolare oggi a giocare a Napoli?

Per tutti noi che amiamo il calcio e abbiamo visto Maradona era sicuramente un giorno diverso, ma quando inizia la partita si pensa soltanto alla gara. Penso che non è stato un fattore che ha influenzato la partita.

Dzeko condiziona un po’ il vostro gioco?

No, devo dire che Dzeko è stato fermo tanto tempo e ha giocato un po’ in Romania e non sta nelle migliori condizioni, ma come ho detto non possiamo cercare scuse. Quando perdiamo così dobbiamo ammettere che gli altri sono stati più bravi.

FONSECA A ROMA TV

Una serata storta sotto tutti i punti di vista dalla quale bisogna ripartire a tutti i costi con serenità…

Dobbiamo dire che il Napoli è stato molto meglio di noi, noi non abbiamo giocato come facciamo normalmente, non siamo stati aggressivi. Quando non siamo aggressivi è difficili contro questo tipo di squadre. La squadra con la palla non ha avuto la fiducia e pazienza solita. Senza aggressività difensiva e senza intenzione di giocare, il Napoli è stato meglio e ha meritato di vincere.

Per la prima volta la Roma ha tirato una sola volta nello specchio della porta in questo campionato. Se dovesse trovare un motivo a questa sconfitta che direbbe?

Non voglio trovare scuse. La partita è stata così, non abbiamo giocato come squadra, con l’aggressività che dovremmo avere e che normalmente abbiamo. Abbiamo lasciato il Napoli entrare facilmente tra le linee, quando abbiamo recuperato la palla l’abbiamo sempre persa. E’ difficile. Prima di questa partita non eravamo i migliori del mondo, adesso non siamo i peggiori. Dobbiamo capire cosa non abbiamo fatto bene e continuare con equilibrio.

La Roma è andata sotto anche in altre partite ma ha avuto capacità di reagire. Questa sera non c’è stato nessun segnale di capacità di reazione, come mai?

E’ vero, la squadra ha sofferto principalmente nel corridoio destro. Non abbiamo avuto capacità di uscire per attaccare, recuperavamo e perdevamo la palle e lasciavamo il Napoli controllare e dominare la partita.

La squadra ha sentito troppo questa partita e la pressione per il salto di maturità?

No, abbiamo sbagliato contro una squadra che è fortissima. Dobbiamo continuare e pensare alla prossima partita.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Come analizza la gara?

Abbiamo avuto poca aggressività in difesa ed in fase offensiva. Il Napoli è stato migliore in ogni fase del match ed ha ottenuto una vittoria meritata.

Cosa accade dopo questa sconfitta?

Non eravamo i migliori prima e non siamo i peggiori ora. Pensiamo a lavorare sugli errori fatti ed a correggerli in vista della prossima partita.

Cosa non l’è piaciuto della squadra questa sera?

La rabbia nasce dal fatto che non abbiamo fatto quello che normalmente facciamo. Si può anche perdere, ma in un altro modo. Avremmo dovuto fare molto meglio. Contro Milan e Juve abbiamo fatto grandi gare, non penso che sia un problema di personalità.

Sugli infortuni…

Non voglio cercare scuse in questo momento, ma è chiaro che abbiamo calciatori importanti che sono infortunati. Ma questa sera non abbiamo perso per gli infortuni. Se lasci giocare così il Napoli diventa difficile, ma in fase offensiva non abbiamo fatto quello che dovevamo fare.