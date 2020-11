Focolaio Roma a Trigoria

Il Tempo (F.Biafora) – Dopo essere riusciti a contenere i contagi nella prima parte di stagione sono ben sei in cinque giorni le positività rilevate dai tamponi che quotidianamente vengono effettuati a Trigoria. L’ultimo che ha contratto il Covid- 19 è Kumbulla, che va ad aggiungersi a Dzeko, Boer, Santon, Pellegrini e Fazio, mentre i tamponi di Calafiori e Diawara sono negativi, così come quelli di tutto il resto del gruppo. Come previsto dal protocollo tutti i giocatori positivi sono stati posti in isolamento: in caso di tampone negativo dopo dieci giorni gli asintomatici potranno uscire dalla quarantena (se restano positivi potranno comunque interrompere l’isolamento dopo ventuno giorni), i sintomatici possono invece tornare alla normalità dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi. La società a scopo precauzionale ha deciso di far lavorare i giocatori disponibili in maniera individuale.