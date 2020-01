Florenzi: “Sono una corazzata ma non facciamo la passarella. Non dobbiamo rimanere passivi ma dobbiamo attaccare”

Alessandro Florenzi, capitano della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Juventus-Roma. Queste le sue parole:

FLORENZI A ROMA TV

Non concedono tanti errori, non vanno ripetuti quelli del campionato…

Sono una corazzata ma non facciamo la passarella, vogliamo vincere ripartendo dall’atteggiamento ed evitando gli atteggiamenti iniziali.

La Roma avrebbe meritato di più…

Sì ma è il passato, cerchiamo di fare bene.

Aggressività fondamentale…

Non dobbiamo rimanere passivi ma dobbiamo attaccare, fare pressing e mettere in difficoltà la Juventus.

Anche per invertire la tendenza allo Stadium…

C’è sempre una prima volta, speriamo sia questa.

FLORENZI A RAI SPORT

Juventus favorita o partita aperta?

È una partita aperta, dobbiamo ripetere lo stesso atteggiamento mostrando in campionato senza compiere errori, speriamo di fare bene.

Attenzione all’avvio di gara?

Non dobbiamo ripetere quell’avvio infatti, dobbiamo giocare il pallone e non avere paura.