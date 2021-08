Florenzi punge la Roma: “Mi hanno messo da parte dopo l’Europeo. Dietro alla scelta di 2 anni fa c’è altro”

Ufficialità e presentazione in conferenza stampa per Alessandro Florenzi che parte con una critica abbastanza pungente alla Roma. Queste le sue parole:

“Non ho nessuna voglia di rivincita. Il Milan mi ha voluto, so che posso dare il mio apporto e supporto ai ragazzi. Credo di poter fare bene senza dubbio, posso assicurare che darò tutto me stesso per la causa. Ci sono squadre che fanno le loro scelte, col Valencia c’era un discorso economico, hanno addirittura dovuto cedere gratis il loro capitano, il PSG ha preso Hakimi a 70 milioni più bonus e l’ho accettato. La Roma ha fatto la scelta di mettermi da parte dopo essere tornato da campione d’Europa, ma credo che abbia fatto la sua scelta 2-3 anni fa. L’ho accettata, già due anni fa a malincuore, perché tutti sanno che sono tifoso della Roma e non è un segreto. Ma ora sono qui con una squadra e una società che ha fiducia in me e in questo momento è la cosa più importante per me. Avevo bisogno di fiducia da ambo le parti, allenatori e società e il Milan mi ha dato più fiducia di tutti. La Roma ha fatto la sua scelta due anni fa, chiamiamola tecnica, anche se non è tecnica e per me c’è qualcos’altro. L’ho accettata a malincuore e non c’è altro da dire. Non è una sfiducia nei confronti del giocatore, ma ho messo un ennesimo punto sulla Roma. Per quello che mi riguarda cercherò di far parlare soprattutto il campo perché non mi piace parlare io“.