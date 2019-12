Florenzi, ora si allontana l’addio. Fonseca potrebbe dargli più spazio

Alessandro Florenzi, questa stagione, ha giocato soltanto 823 minuti e dopo la partita con il Cagliari è stato sei volte su sette seduto in panchina. Il terzino però non ha cercato scorciatoie mediatiche per giocare ed ha sempre sempre accettato le scelte di Fonseca. Inoltre il numero 24 giallorosso si è sempre allenato dando tutto e, complice anche i vari infortuni, sta rientrando nei piani della Roma. L’addio, che anche il capitano aveva preso in considerazione per non saltare l’Europeo, sembra ormai un lontano ricordo. Lo riporta il quotidiano Corriere dello Sport.