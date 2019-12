Florenzi-Fonseca sempre più vicini

Florenzi e la Roma sono sempre più vicini. Il capitano giallorosso sta tornando dalle vacanze alle Maldive con animo leggero. Prima di partire infatti si è confrontato con Fonseca che gli ha assicurato che potrà giocarsi le sue possibilità nel prossimo anno, per non perdere l’Europeo del 2020. Ovviamente saranno il campo e il mercato a dare il responso definitivo su chi sia il primo nelle gerarchie come terzino destro. La possibile partenza in prestito al Cagliari o alla Fiorentina sembra essere al momento accantonata. Lo riporta Il Corriere dello Sport.