Il Messaggero (S. Carina) – Le cessioni di Florenzi al Milan e Pedro alla Lazio fanno risparmiare alla Roma 9,5 milioni lordi nel monte ingaggi. L’ex capitano della Roma è atteso oggi dai rossoneri per le visite mediche, per sbloccare lo stallo degli ultimi giorni Florenzi ha rinunciato a una mensilità da 400mila euro. Ora Pinto si concentrerà sulla cessione di Olsen allo Sheffield United, ma manca ancora l’ok del giocatore. Anche Coric è pronto a partire: andrà allo Zurigo in prestito.