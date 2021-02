Fiumicino, la partenza della Roma per Braga – VIDEO

Pagine Romaniste (Da Fiumicino, E. Bandini) – La Roma è in partenza per Braga, dove domani affronterà gli uomini di Carvalhal per la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sarà una partita fondamentale per la Roma se vuole proseguire il suo percorso europeo in questa stagione. Dzeko tornerà con ogni probabilità titolare, assenze pesanti in difesa dove mancheranno Kumbulla e Smalling, neanche convocati. I capitolini atterreranno a Oporto con il volo Alitalia AZ8950. Ecco le immagini della partenza dei giallorossi da Fiumicino:

