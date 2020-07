Fiorentina, se dovesse arrivare De Rossi la prima richiesta sarebbe Florenzi

Il Tempo (M.Vitelli) – Per ora c’è ancora qualche difficoltà burocratica a separare De Rossi dalla Fiorentina. Il presidente Commisso ha smentito per non distrarre la squadra nel finale di stagione. Resta da risolvere il problema del patentino: L’ex giallorosso non ha potuto sostenere il corso a Coverciano per allenare in Serie A a causa dell’emergenza Covid-19. De Rossi però potrebbe comunque ottenere una deroga come fece Roberto Mancini all’inizio della sua carriera. In caso di arrivo sulla panchina viola, l’ex giocatore di Ostia chiederebbe Alessandro Florenzi come primo rinforzo. Sul terzino c’è a prescindere un grande interesse dei toscani e lo dimostra l’incontro con il suo procuratore la scorsa settimana.