Nella prossima trasferta di Firenze, la Roma potrà ancora contare sul supporto dei tifosi. Ieri infatti sono stati messi in vendita i biglietti del settore ospiti e in un giorno sono già terminati. La squadra infatti avrà al suo seguito circa 2.400 supporters giallorossi che sosterranno Pellegrini e compagni. Dunque è sold out per il 10 marzo lo spicchio del Franchi riservati ai romanisti.