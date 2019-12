Fiorentina-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Smalling stringe i denti, c’è Florenzi. Torna Mancini

Pagine Romaniste – La Roma vuole chiudere il 2019 al quarto posto e per farlo questa sera dovrà vincere contro la Fiorentina dell’ex Montella. Paulo Fonseca, a differenza del suo collega che non ha recuperato Chiesa, può sorridere visto che ieri Chris Smalling è partito in treno con la squadra. L’inglese, dopo un provino a Trigoria, sembra aver recuperato dal problema al ginocchio e al Franchi farà reparto con Mancini, rientrato dalla squalifica. Sulla fascia destra c’è il ballottaggio Florenzi-Spinazzola: il capitano giallorosso però sembra il favorito. In mediana confermata la coppia Diawara-Veretout. Anche in attacco nessun novità rispetto a domenica: Dzeko prima punta con Zaniolo, Pellegrini, Perotti alle sue spalle.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Veretout, Perotti; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

IL TEMPO

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

LEGGO

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

LA STAMPA

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

TUTTOSPORT

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara; Zaniolo, Veretout, Pellegrini, Perotti; Dzeko.