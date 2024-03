Fiorentina- Roma: la sfida di Belotti. Tornano Bonaventura e Quarta

Corriere dello Sport (N. Santi) – Al termine della partita con il Maccabi Haifa, Vincenzo Italiano ha annunciato il recupero di alcuni giocatori per la partita di domenica contro la Roma.

Il primo è Martinez Quarta, che ormai si è lasciato alle spalle i calcoli renali ed è pronto a tornare tra i titolari. Insieme a lui torneranno anche Belotti, Sottil e Bonaventura, pronto a posizionarsi sulla trequarti proprio a sostegno del centravanti ex Roma.

Molto probabilmente la Fiorentina adotterà ancora il 4-2-3-1 con in porta Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta e Biraghi in difesaa, Arthur e Duncan in mediana e Gonzalez, Bonaventura e Sottil alle Spalle di Belotti