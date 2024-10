La Roma, dopo Inter e Dinamo Kiev, si troverà ad affrontare la Fiorentina in data 27 ottobre (match in programma alle ore 20:45) presso l’Artemio Franchi. Dalle ore 15 del 21 ottobre partirà la vendita dei biglietti riservati al settore ospiti: il costo è di 35 euro per ogni tagliando. A riportarlo è bigliettifiorentina.com con un comunicato:

“La vendita del settore Ospiti identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, inizierà il 21/10/2024 ore 15:00 con una piccola aliquota di tagliandi disponibili, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità competenti su ulteriori disponibilità. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 del 26/10/2024 per i soli possessori di fidelity card del AS ROMA”.