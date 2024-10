La Roma e l’Ucraina tirano un sospiro di sollievo. Artem Dovbyk, attaccante dei giallorossi, non aveva preso parte alla rifinitura di ieri in vista della partita contro la Repubblica Ceca, valida per la quarta giornata di Nations League. Adesso, però, Dovbyk figura tra i convocati per il match che si disputerà questa sera alle ore 20:45 come si apprende dall’account di X della Nazionale ucraina. Il ct Serhiy Rebrov potrà dunque scegliere se utilizzarlo dal 1′ o se preservarlo per via dell’affaticamento muscolare che ha accusato.

🗒 Official squad list of the national team of Ukraine for the game against Czech Republic 🇨🇿 ✅ Stepanenko

❌ Bondar

❌ Kabaev pic.twitter.com/yiYC3lR9Rp — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 14, 2024

Foto: [Getty Images] via [Getty Images].