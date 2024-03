Il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, ha commentato ai canali ufficiali del club Viola il pareggio per 2-2 di ieri sera contro la Roma. Queste le sue parole:

Un altro rigore sbagliato.

“Abbiamo fatto due gare in Coppa Italia dove ne abbiamo segnati 5 su 5. Poi non ti aspetti dopo di sbagliarne 5 negli ultimi sei. Poi tutti determinanti. Sono queste le cose che fanno la differenza. Oggi ci troviamo con un grande rammarico perché la classifica poteva essere diversa. Così sembra che non hai fatto nulla ed è un peccato mortale”.

Manca il secondo giallo a Mancini?

“L’episodio neanche lo commento anche se la partita sarebbe stata un’altra. Però il rammarico è prendere un gol alla fine su una palla respinta da parte nostra. Non voglio parlare di sfiga ma non ci gira niente a favore. Perdiamo tanti punti alla fine e penso che potevamo avere più punti”.

Giovedì il ritorno di Conference League.

“Per fortuna, così pensiamo ad altro ma oggi la delusione è grande”.