L’Amministratore Delegato del Bologna Claudio Fenucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport. Tra gli argomenti affrontati dall’AD rossoblù anche la corsa Champions e il pareggio tra Fiorentina e Roma. Queste le sue parole:

“Il gol in extremis della Roma ci ha rovinato la nottata? Mi sembra troppo. Alla fine guardiamo al cammino della nostra squadra, preparando una partita per volta, come dice il nostro Thiago, cercando di realizzare un sogno. Il cammino della squadra e il lavoro che ci sta facendo ci lascia molto fiducioso. Ieri Fiorentina-Roma è stata una bellissima partita, Daniele De Rossi sta facendo molto bene, ha una media punti altissima. Le squadre che stanno lottando per le posizioni europee sono tutte molto attrezzate. Un Bologna in Europa sarebbe un bellissimo segnale per il calcio italiano. Dimostrerebbe, come ha fatto l’Atalanta negli anni passati, che con un’organizzazione societaria serie e con le persone giuste sia nell’area sportiva sia con un gruppo di ragazzi che va oltre le aspettative si può fare un percorso diverso, dando una prospettiva nuova a molti club”.