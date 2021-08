Fiorentina, Italiano: “Con la Roma dobbiamo tenere le antenne dritte. Mourinho è un allenatore top”

La Fiorentina vince la prima partita ufficiale contro il Cosenza in Coppa Italia. La squadra viola supera agevolmente l’avversario con un secco 4-0 grazie alla doppietta di Vlahovic e ai gol di Gonzalez e Venuti. Al termine della partia è intervenuto il tecnico Italiano. Tra gli argomenti anche la sfida con la Roma nella prima giornata di campionato. Queste le sue parole:

“Domenica prossima giocheremo contro la Roma. Sarà una gara difficile che dovremo preparare bene. Mourinho? E’ un grande del calcio, un allenatore top e quest’anno in Serie A ne sono tornati tanti. Incontriamo una squadra forte e dobbiamo stare con le antenne diritte perché sarà un test impegnativo”. Il tecnico ex Spezia ha poi annunciato la titolarità di Dragowski in campionato, nonostante l’impiego di Terracciano in Coppa Italia: “Dragowski ha qualcosa in più di gerarchia rispetto agli altri e giocherà a Roma”.