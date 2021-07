Fiorentina, Italiano: “Calendario difficile già dalla prima giornata. Prepareremo ogni gara come fossero finali di Champions”

Vincenzo Italiano è stato presentato come neo tecnico della Fiorentina. L’ex allenatore dello Spezia ha parlato anche del Calendario della Serie A 2021/22 che vede alla prima giornata la sfida con la Roma. Queste le sue parole:

“Il calendario presenta gare di difficoltà elevata dalla prima all’ultima giornata. La Fiorentina quest’anno cambia guida tecnica come altre dodici squadre. E’ una corsa a chi sarà più veloce a farsi intendere e a inculcare il proprio pensiero. Dovremmo essere svegli e veloci. Sia che avessimo affrontato subito le neo promosse Empoli o Venezia, o le grandi, come Milan, Juventus o Inter, noi avremmo preparato e prepareremo ogni gara come se fossero finali di Champions League”.