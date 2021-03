Fiorentina, arrivano le dimissioni di Prandelli: torna Iachini

Giornata turbolenta nell’ambiente Fiorentina. Cesare Prandelli ha rassegnato le proprie dimissioni. Al club Viola, dunque, torna Beppe Iachini. Lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport. La scelta dell’ex ct della Nazionale è arrivata pochi giorni dopo la dolorosa sconfitta, quanto immeritata, della Fiorentina contro il Milan per 3-2 al Franchi.

Leggi anche: Che cos’è la mentalità? – VIDEO

La sua stagione, comunque, non è da incorniciare. La Viola è ancora in posizione poco tranquille e le vittorie di Prandelli si contano sulle dita di una mano. Importante lo scalpo della Juventus allo Stadium per 3-0.