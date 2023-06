Una vittoria in pugno, poi il gelo. In vantaggio per tutta la partita, il Cagliari di Claudio Ranieri incappa nel pareggio (1-1) contro il Bari. Gli uomini dell’ex tecnico della Roma vengono raggiunti nei minuti di recupero dal rigore di Antenucci. I sardi erano passati in vantaggio nei primi minuti con Lapdaula (9′). Dopo mezz’ora, i pugliesi hanno avuto la chance di pareggiare: il rigore di Cheddira, però, è stato parato da Radunovic. Nel finale Antenucci non sbaglia e riapre il discorso: domenica 11 giugno alle 21 sarà inferno o paradiso al San Nicola.