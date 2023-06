Celik: “Anno indimenticabile per aver lavorato con Mourinho” – FOTO

Continuano a giungere i ringraziamenti ed i commenti di fine stagione. Anche Zeki Celik ha commentato la stagione conclusasi domenica sera con la vittoria, in rimonta (2-1), contro lo Spezia. Il terzino turco, al primo anno con la Roma, si è ritrovato titolare della fascia destra. Prima la vicenda della lite Karsdorp–Mourinho, poi l’infortunio dello stesso olandese hanno portato l’ex Lille – dove ora c’è Fonseca – a giocare da titolare la finale di Europa League contro il Siviglia.

Queste le parole del turco: “Giocare in Serie A, una finale europea, la chance di lavorare con Mourinho, lo spirito di squadra e l’amore per il club. Ho avuto un anno indimenticabile in una città unica. Grazie ai nostri tifosi per averci supportato incondizionatamente durante tutta la stagione“.