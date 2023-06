N’Dicka lascerà l’Eintracht Francoforte. La Roma da tempo è sul difensore francese. La chiusura viene considerata fatta: non appena i giallorossi sistemeranno i conti – tradotto: cessione di Ibanez – ci sarà l’ufficialità. In Serie A, però, c’è anche un altro club interessato al centrale. Il Milan si è infatti inserito alla corsa per N’Dicka. I rossoneri hanno allacciato i contatti con l’entourage: l’obiettivo è beffare la Roma. Lo scrive calciomercato.com.