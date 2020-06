L’agosto più caldo, il sogno Champions riparte da Lisbona

La Repubblica (E. Currò) – Il presidente dell’uefa Aleksander Ceferin ha spesso ripetuto che il segnale simbolico dell’uscita globale dalla pandemia sarà il ritorno della Champions League. Adesso l’orizzonte si vede: è cominciato il conto alla rovescia per le sfide europee di Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Sterling, Lewandowski e per la favola dell’Atalanta. Si parte con il ritorno degli ottavi di finale il 7 e l’8 agosto e poi dal 12 al 23 agosto si giocherà la final eight a Lisbona. Riparte anche l’Europa League, la cui final eight si giocherà in Germania dal 10 al 21 agosto, dopo il prologo del 5 e il 6: il ritorno degli ottavi di finale e la gara unica per Inter e Roma, che l’andata non l’hanno giocata e che aspettano il confronto secco con Getafe e Siviglia in due tra i quattro stadi tedeschi del Nordreno Vestfalia (Colonia sede della finale, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen).