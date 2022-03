FIFA 22, la review di Abraham “FUT Birthday”: 88 di valutazione e una sorpresa sull’agilità – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Con Henrikh Mkhitaryan la scorsa settimana, nelle carte FUT Birthday, è uscito anche Tammy Abraham che era sbloccabile tramite gli obiettivi. Dopo giorni di prova, a sorpresa per via della sua altezza e di un metagame tutt’altro che consono alle sue caratteristiche, possiamo dire che è uno degli attaccanti più forti della Serie A e che si può utilizzare anche per altre formazioni.

LA CARTA

88 di valutazione e un upgrade spaventoso rispetto alle precedenti versioni. Il superboost riguarda la velocità che da 75, suo riferimento In-Form, arriva a 90. Un valore di tutto rispetto che, stranamente, si rispecchia anche nel gioco. Tiro letale, soltanto col destro perchè ha soltanto 3 di piede debole, da ogni posizione. Attenzione perchè non ha per niente il tiro a giro avendo 60 in effetto e 84 nel tiro da fuori area. Passaggio nella norma e dribbling super. E’ qui la vera sorpresa di Tammy Abraham. Il valore è arrivato a 91 e tutte le voci al suo interno dicono la loro. Le più importanti sono 91 in agilità e in equilibrio. L’agilità, soprattutto, si sente quando giochi grazie anche al 5 di stelle in mosse abilità. La rivoluzione è proprio qui: un giocatore altissimo e molto agile con la capacità di muoversi come una libellula.

RECENSIONE

Se lo avete sbloccato è consigliato usarlo in una full Serie A visto che in giro, comunque, ci sono attaccanti molto forti. Lui, però, dice la sua. Lo stile intesa consigliato è falco, altrimenti si può utilizzare anche motore per essere sicuri nel dribbling.