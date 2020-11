Il tema dello Stadio continua ad essere centrale nei piani della Roma. Importante è anche la collaborazione tra la società e i leader politici, in particolare con il prossimo sindaco di Roma. Per questo motivo il Ceo Giudo Fienga e Stefano Scalera, futuro dirigente giallorosso, hanno incontrato in mattinata Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma. Si è trattato di un incontro conoscitivo, ma si è parlato anche del nuovo stadio giallorosso.