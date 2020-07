Fienga: “Cessioni big? Vogliamo dare stabilità”

Il Tempo (F. Biafora) – “Le ambizioni restano alte“. Nonostante la Roma sia alle prese con un periodo di transizione in attesa del passaggio di proprietà è il Ceo Fienga a dettare le linee guida di una strategia che ha come obiettivo quello di convincere i gioielli di famiglia, Zaniolo e Pellegrini su tutti, a restare: “Il nostro compito è stabilire un progetto che crei le condizioni per tutti i nostri giocatori di essere soddisfatti. I calciatori lo sanno e vediamo se a fine stagione dovremo cambiare qualcosa. I calciatori lo sanno e vediamo se a fine stagione dovremo cambiare qualcosa“. Fienga ha poi approfondito la questione legata allo stadio: “Abbiamo completato il percorso, mancano gli ultimi step del Comune, sappiamo che ci stanno lavorando. Siamo ancora positivi e lo saremo ancora, Pallotta non è disamorato“. Novità sulla questione sono attese a partire da domani: slitta di un giorno il vertice della maggioranza.