Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo, in merito alla sedicesima giornata di Serie A. Come riportato dalla nota ufficiale, la Roma è stata multata di 3000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni”.



Terza ammonizione per Lorenzo Pellegrini e 1500 euro di multa, settima sanzione per Paredes, terza per Bove e Llorente. Gianluca Mancini resta in diffida.