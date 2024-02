Arne Slot, tecnico del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma. Queste le sue parole:

Quali differenze ha trovato tra questa Roma e quella dell’ultima volta?

Le differenze principali tra i due coach sono che prima la Roma giocava 5-3-2, ora gioca 4-3-3, molti giocatori sono gli stessi, ma alcuni giocano in ruoli diversi. Dybala ora gioca ala destra ed è libero di girare intorno a Lukaku. La cosa che mi ha sorpreso è che nelle 4 occasioni in cui ho affrontato la Roma hanno giocato in maniera identica nel modo di pressare.