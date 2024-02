Il difensore del Feyenoord Thomas Beelen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ESPN al termine del pareggio per 1-1 contro la Roma. Queste le sue parole:

“Penso che abbiamo fatto bene durante tutti i novanta minuti, considerando me e David (Hancko, l’altro difensore centrale del Feyenoord, ndr). Abbiamo faticato nei primi venti minuti, poi Lukaku ha vissuto dei bei momenti. Dopodiché come squadra abbiamo avuto la situazione praticamente sotto controllo ed è andato tutto bene. Giocare con il freno a mano tirato non è possibile contro un attaccante del genere, non ho pensato troppo al cartellino giallo”.