Feyenoord-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Abraham il favorito in attacco. Ibanez o Llorente?

Pagine Romaniste (L. Meriggioli) – Europa. Ancora Feyenoord. Un sorteggio che determina il futuro di due squadre, dopo poco meno di un anno dalla finale di Tirana, il destino ha deciso di far incrociare nuovamente Josè Mourinho e Arne Slot, Lorenzo Pellegrini e Orkun Kokcu, Roma e Rotterdam. Questa volta in palio non c’è la Conference League ma l’accesso alla semifinale di Europa League. Non sarà una finale in cui tutto si decide in 90 minuti ma due gare andata e ritorno, due round da 180 minuti e un solo pass per la semifinale.

Inconciliabili gli stati d’animo. Da una parte la Roma, consapevole di aver già scritto un pezzo di storia contro la squadra di Rotterdam ma volenterosa di replicarsi e continuare ancora una volta a sognare in grande con il proprio popolo. Dall’altra una squadra che brama vendetta per l’eliminazione 2014/2015 in Champions League e per la finale dello scorso anno. Brama vendetta Slot come più volte dichiarato in conferenza stampa e cosi anche la sua squadra e la sua tifoseria. La lotta per un piazzamento in Champions della Roma è ancora più che viva, reduce dalla vittoria a Torino per 0-1, la squadra di Josè Mourinho occupa attualmente il terzo posto in campionato, e l’accesso diretto tramite la vittoria dell’Europa League è una carta ancora in possesso dei giallorossi. Gli olandesi hanno chiuso l’ultima gara con una manita al Waalwijk, primo posto in Eredivisie a +7 dall’inseguitrice Ajax.

Allo stadio De Kuip si preannuncia un clima incandescente, nei giorni scorsi è andato virale l’appello degli ultras olandesi che recita: “Contro la Roma creiamo il caos vecchio stile”. Sono previsti 50mila spettatori e il settore ospiti sarà chiuso come deciso dalle autorità nei giorni scorsi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FEYENOORD-ROMA

Josè Mourinho torna a fare i conti con i problemi di infermeria, dopo l’infortunio rimediato contro il Torino sarà out Ola Solbakken. Il norvegese è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la lussazione della spalla sinistra, la stessa operata la scorsa estate (quando era ancora militante nel Bodo Glimt). Questa volta il calciatore ha scelto la terapia conservativa, i tempi di recupero non sono ancora stabiliti ma sicuramente sarà impossibile vederlo in campo a Rotterdam e domenica contro l’Udinese. Molto probabilmente il mister rinuncerà al “falso nueve” per l’attacco , ballottaggio Abraham-Belotti con l’inglese favorito al gallo.

Davanti al numero uno Rui Patricio la classica difesa a tre con Mancini e Smalling praticamente certi. Dubbio tra il terzo uomo del pacchetto difensivo: Ibanez o Llorente? Lo spagnolo nelle ultime due gare contro Sampdoria e Torino ha brillato particolarmente, dimostrando grande padronanza e puntualità d’intervento, prestazioni che dunque mettono in dubbio la titolarità del brasiliano.

Il reparto di centrocampo potrebbe essere lo stesso di Torino, anche se Matic, vista la sua esperienza internazionale e la sua solidità nella metà campo potrebbe partire da titolare al posto di Wijnaldum. Cristante unico non in ballottaggio per una maglia da titolare al centro, supportato dagli esterni Zalewski e Spinazzola.

Sembrerebbe recuperato e pronto ad accaparrarsi un posto da titolare alle spalle di Abraham il capitano Lorenzo Pellegrini, che ha smaltito la febbre dei giorni scorsi e sostenuto regolarmente la sessione d’allenamento alla vigilia del match. Compagno di reparto pronto ad agire alle spalle di Abraham c’è il match winner di Torino Paulo Dybala. L’argentino è il capocannoniere della Roma, sommando anche gli assist la Joya ha partecipato a metà dei goal giallorossi in Serie A. Dybala è “l’anima della Roma”, sopratutto in attacco come scrive anche La Repubblica.

Slot schiererà il 4-3-3, modulo che gli sta regalando il titolo nel campionato olandese. In porta non ha recuperato Bijlow da tempo alle prese con un infortunio. A rimpiazzare uno dei protagonisti di Tirana ci sarà Wellenruther. Centrali di difesa Hancko e Trauner con Geertruida e Hartman sulle fasce. A centrocampo ci sarà il capitano Kokcu, uno dei punti di forza del Feyenoord, minaccioso con gli inserimenti e pericoloso sui calci piazzati. A supporto Wieffer e il polacco Szymansky , minaccioso sui tiri dalla distanza e dotato di un mancino di qualità. In attacco Jahanbakhsh insieme a Gimenez ( tra le principali minacce per la difesa giallorossa) e Idrissi.

DOVE VEDERE FEYENOORD-ROMA

La gara sarà trasmessa su Sky Sport sui canali 201 (Sky Sport Uno), e 252 (Sky Sport). Sarà possibile inoltre vedere la partita in streaming tramite Sky Go, Now Tv e DAZN.

LA TERNA ABRITRALE E VAR

A dirigere la gara sarà lo spagnolo José María Sánchez Martínez. La Roma è già stata arbitrata da Sánchez in due occasioni: la più recente risale ai quarti di finale di Conference League contro il Bodo Glimt terminata per 4-0 , la seconda volta in occasione della gara di Europa League contro il Gent pareggiata per 1-1.

Al VAR ci sarà Juan Martínez Munuera, anche con lui sono due i precedenti dei giallorossi: la più recente la semifinale di Conference League contro il Leicester City terminata 1-1, e l’altra contro il Braga nella stagione 2020/2021 conclusa con la vittoria della Roma per 0-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther, Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman, Kocku, Szymanski, Wieffer, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

Allenatore: Arne Slot

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham.

Allenatore: Josè Mourinho

Arbitro: José María Sánchez (ESP);

Assistenti: Raúl Cabañero (ESP), Iñigo Prieto (ESP);

IV Uomo: Cesar Soto Grado (ESP);

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP);

AVAR: Guillermo Cuadra (ESP).