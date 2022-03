La Roma domina il Derby della Capitale, vincendo 3-0 con una doppietta di Abraham e un gol capolavoro di Pellegrini su punizione. Prima stracittadina da titolare per Nicola Zalewski, in campo fino al 74′. Dopo i festeggiamenti in campo sotto la curva, il polacco continua anche dalla macchina. Nel corso di una diretta su Instagram ha infatti intonato “Mai sola mai” dalla macchina.