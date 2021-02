Festa Roma, ansia Dzeko

Il Messaggero (U. Trani) – La qualificazione, ipotecata una settimana fa in Portogallo, diventa ufficiale. La Roma, come nella stagione scorsa, è agli ottavi di Europa League. Eliminato, dunque, il Braga. Fonseca avrà la possibilità di riscattare la figuraccia nella passata edizione e intanto ha fatto lievitare i ricavi del club nel torneo: i Friedkin, senza ancora contare i diritti tv che si calcoleranno a fine competizione, hanno già incassato 11,94 milioni. Dzeko, invece, non riesce proprio a sorridere come vorrebbe: suo il gol per risolvere subito la pratica, prima di farsi male. Risentimento all’inguine: è in dubbio per la sfida con il Milan. Il pensiero di Fonseca va comunque al match contro i rossoneri: deve invertire il trend negativo negli scontri diretti con le grandi.

Partono in panchina Spinazzola, Pellegrini e Mkhitaryan. Cristante, al rientro, si piazza dietro, arretra pure Karsdorp, da centrale destro. A centrocampo, ripetendo l’esperimento parziale fatto in Portogallo, Veretout fa l’esterno davanti a Karsdorp, lasciando la mediana a Villar e Diawara che palleggiano in tandem. Davanti, con Pedro, gioca da mezzapunta El Shaarawy che, dopo 641 giorni, riparte dall’inizio in maglia giallorossa.