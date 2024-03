I quarti di finale di Europa League vedere lo scontro tra due italiane: Milan e Roma. La mano che ha pescato le due formazioni è stata quella di Fernando Llorente. L’ex attaccante, ai microfoni di SkySport ha commentato il sorteggio:

“Mi dispiace aver pescato Roma-Milan perché so che molti italiani non volevano beccarsi, ma il sorteggio è così. Devono concentrarsi e sicuramente si conoscono molto bene. Sapranno cosa fare. È brutto affrontare un avversario del tuo stesso paese perché li conosci di più. Puoi aver avuto anche problemi durante il campionato o fanno si che quella partita sia più che una semplice partita. Di solito non succedono queste cose, non è facile che si vedono, ma questa volta è successo. Mi dispiace che sia stata la mia mano a scegliere, ma non l’ho fatto con malizia“.