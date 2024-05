In occasione della vigilia della sfida tra la Roma Femminile e l’Inter, l’allenatore delle giallorosse Campionesse d’Italia, ha parlato ai microfoni del club. Proprio per la conquista del secondo scudetto, la squadra delle giallorosse, sfilerà allo stadio Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita col Sassuolo?

“Abbiamo fatto cose buone, soprattutto nella prima parte di gara. Poi è calata un po’ la concentrazione, abbiamo perso un po’ di equilibrio e ci siamo esposti. Loro con le giocatrici che hanno davanti sono forti, hanno fatto due gol bellissimi e sugli altri ci siamo complicati la vita. Ma ci può stare, credo che si sia divertito il pubblico e in questo momento è l’importante”.

Quali sono le condizioni delle giocatrici ai box?

“Stanno recuperando. Stanno lavorando insieme allo staff medico per recuperare al più presto, perché vogliamo portarle nella migliore condizione per la finale di Coppa Italia. Qualcuna è più avanti, altre no, ma vogliamo farle arrivare al 24 maggio nelle migliori condizioni”.

Roma-Inter è sold out. Si tratta della cornice giusta per tornare in campo da campionesse d’Italia?

“Sarà una bella festa, con una grande cornice di pubblico, come in tutta la stagione. Vogliamo offrire un bello spettacolo: i tifosi se lo meritano e dobbiamo fare una bella partita. Incontriamo una bella squadra in salute e questa sarà sicuramente una bella domenica”.