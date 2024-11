Alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra la Roma ed il Bologna, l’allenatore della Femminile, Alessandro Spugna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Queste le sue parole:

Torna la Coppa Italia, la Roma ne è la detentrice e da sempre ha avuto un feeling particolare con questa competizione…

“La Coppa Italia è una competizione che ci piace e ci esalta. In questi ultimi quattro anni abbiamo fatto quattro finali con due vittorie, siamo anche detentrici del titolo e per questo ci piacerebbe fare anche quest’anno un percorso netto giocando la quinta finale consecutiva”.

Il Bologna ha costruito una squadra per puntare alla promozione, quindi dobbiamo aspettarci una partita impegnativa?

“Il Bologna ha costruito una squadra con tante calciatrici che nella passata stagione facevano la Serie A, è quindi una squadra alla quale bisogna prestare attenzione. Sta facendo molto bene in Serie B e per tutti questi motivi non dovremo sottovalutarla ma anzi, dovremo giocare con grande rispetto e determinazione. Sarà una partita vera, che dovremo affrontare nel migliore dei modi”.

È possibile vedere una formazione diversa rispetto all’ultima gara?

“Sarà una formazione pensata per poter mettere in difficoltà il Bologna, ma ci sarà sicuramente qualche cambio rispetto alla partita di Genova. Indipendentemente da chi scenderà in campo, sarà importante giocare con intensità perché la finale è l’obiettivo che vogliamo centrare”.

Foto: [Emmanuele Ciancaglini] via: [Getty Images]