Il ct dell’Argentina, Scaloni, ha diramato i convocati per i prossimi impegni della Nazionale Campione del Mondo in carica. Degli uomini di Juric, solo Leandro Paredes è stato chiamato a rappresentare il proprio paese, mentre risultano assenti Dybala e Soulé per le sfide con Paraguay e Perù.

Foto: [Michael Campanella] via: [Getty Images]