Femminile, Spugna: “Dobbiamo dare seguito alla prestazione contro il Sassuolo, speriamo valga la regola dell’ex” – VIDEO

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Roma Femminile domani scenderà nuovamente in campo per affrontare il Verona alle 14.30. Il tecnico Alessandro Spugna ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match, queste le sue parole, ai canali ufficiali del club:

“Sicuramente la vittoria aiuta a lavorare molto bene. Questa è stata una settimana praticamente tipo perché non c’erano gli impegni delle nazionali, quindi le ragazze c’erano tutte e hanno lavorato molto bene“.

Con il Verona sarà una sfida contro una squadra che fino ad ora ha raccolto solo un punto. Cosa bisogna puntare per preparare una sfida del genere soprattutto sotto l’aspetto mentale?

Bisogna prepararla comunque bene perché conosco molto bene il loro allenatore. È uno che prepara molto bene le partite base all’avversario che affronta. Sicuramente ci studierà, presterà molta attenzione a noi. Quindi sarà una partita non facile. Chiaro, per dare seguito alla vittoria con il Sassuolo dobbiamo fare una grande partita, non pensare che giochiamo contro una squadra che ha un punto in classifica ma pensare solo a noi a quanto è importante per noi conquistare tre punti.

Contro il Sassuolo ha segnato Valeria Pirone che era un’ex e lo è anche del Verona, come lo sono Glionna e Soffia. Ci possiamo augurare di rispettare la regola dell’ex anche in questo caso?

Speriamo funzioni la regola dell’ex, se funziona abbiamo tante opzioni. La cosa importante è andare là e fare una prestazione importante da squadra importante, perché dobbiamo dare seguito alla vittoria e alla prestazione di domenica scorsa.