Femminile, la serie A scatta il 29 agosto (anche di sera)

Corriere dello Sport – Il 29 agosto nasce la nuova stagione del calcio femminile. È questa la data scelta dalla Divisione Calcio Femminile per l’inizio del campionato di Serie A 2021-22. Sarà un torneo a 12 squadre, con la Juventus campione d’Italia nelle ultime quattro stagioni: le prime due classificate guadagneranno l’accesso alla Champions League, mentre retrocederanno in Serie B le ultime tre, in vista del primo campionato femminile professionistico del 2022/23 che sarà composto da dieci squadre.

Tra il 28 agosto e il 12 settembre, le gare saranno disputate in orario preserale o serale. Il campionato di Serie B, invece, inizierà il 12 settembre e sarà composto da 14 squadre. Andrà in Serie A soltanto la prima classificata, mentre le ultime tre retrocederanno in Serie C.

Alla Coppa Italia parteciperanno le 26 società di Serie A e Serie B, confermata infine la formula della Supercoppa Italiana a quattro squadre: giocheranno la Juventus e il Milan, prima e seconda dell’ultimo campionato, la Roma vincitrice della Coppa Italia e il Sassuolo, che ha chiuso il campionato al terzo posto.