Femminile, Empoli-Roma 2-0: Prugna e Glionna dagli undici metri regalano i tre punti alle padrone di casa

Dopo un pareggio ed una vittoria, arriva anche la prima sconfitta in questa Serie A per le ragazze di coach Bavagnoli. La Roma, che nel primo tempo domina e spreca diverse buone occasioni per passare in vantaggio, viene sconfitta per 2 a 0 dall’Empoli. Le toscane si impongono nella ripresa grazie a due tiri dal dischetto, con le trasformazioni di Prugna, al 51′, e Glionna nel recupero. Resta a 4 punti in classifica, dunque, la Roma, con i primi posti che cominciano ad allontanarsi. La possibilità per riscattarsi arriverà soltanto ad ottobre, dopo la sosta di un mese che attende il campionato femminile. Al rientro in campo, le romaniste affronteranno in casa l’Hellas Verona.