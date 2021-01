Femminile, Bavagnoli: “Abbiamo fatto tesoro dei nostri errori, l’importante è dare il massimo” – VIDEO

La Roma Femminile è pronta a scendere in campo contro la Juventus per la semifinale di Supercoppa Italiana Femminile. L’allenatrice delle giallorosse, Elisabetta Bavagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita. Queste le sue parole:

“Da dove avevamo finito ora riprendiamo. Ci siamo fermate con la sconfitta contro la Juventus e ora riprendiamo con una partita importantissima, da dentro o fuori, sempre contro la Juventus. Abbiamo fatto tesoro dei nostri errori, abbiamo lavorato per migliorarci e allo stesso tempo però sappiamo che molto spesso una partita secca può essere particolare. Ci proveremo, l’importante è dare il massimo, entrare in campo e fare il nostro dovere, poi qualunque sarà il risultato non ci arrenderemo mai“.

Sulla partita persa contro la Juventus

Una sfida che ci ha insegnato tanto, nella quale ci siamo confrontate contro una squadra molto forte, la più forte. Anche quella di domani ci insegnerà tantissimo, noi siamo meno esperte in competizioni di questo tipo, ma se non cominciamo non lo saremo mai. Affrontiamo l’impegno con consapevolezza e grandissimo rispetto, ma sicuramente non dobbiamo avere paura di nessuno.