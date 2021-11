Felix Afena-Gyan tra i migliori 11 calciatori Under21 della settimana. Grazie alla doppietta messa a segno contro il Genoa, il calciatore ghanese è stato inserito nella speciale lista redatta da whoscored.com. Insieme a lui anche Vlahovic, Vinicius Jr e Kulusevski.

🇪🇺 U21 Team of the Week in Europe's top 5 leagues pic.twitter.com/3vTLl4a0Tx

