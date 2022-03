Felix e l’esordio col Ghana: “Grato per la dimostrazione di affetto e supporto” – FOTO

La terza volta è stata quella buona. Felix ha esordito con il Ghana. Il centravanti della Roma è sceso in campo dal 1′ nella sfida contro la Nigeria. Su Twitter ha commentato l’esordio in Nazionale. Queste le sue parole: “Pubblico incredibile. Grato per la dimostrazione di affetto e supporto. Io sto bene. Martedì riproviamo. Abbiate fede“. Il ghanese ha giocato pressoché tutta la partita. È infatti rimasto in campo fino all’81’.

Amazing crowd!

Grateful for the show of love and support. I'm ok.

We go again on Tuesday.

Keep the faith.#BlackStars #WorldCup2022 pic.twitter.com/chY8znchJY

— Felix Afena Ohene-Gyan (@ohenegyanfelix9) March 26, 2022