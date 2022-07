Febbre di Joya: la numero 21 va già a ruba

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – È già scoppiata la Dybala–mania, e difficilmente si fermerà nelle prossime settimane, anzi, si alimenterà quando la Joya sarà finalmente nella capitale e i tifosi potranno vederla dal vivo all’Olimpico.

L’ingaggio dell’argentino è stato accolto come poche volte in questi ultimi 10 anni: tifosi in lacrime, radio romane assediate di telefonate, migliaia di messaggi sui social tra fotomontaggi, dichiarazioni d’amore, e ringraziamenti al campione che ha scelto la Roma invece di altri club.

Niente sbarco? Pazienza, tanti romanisti si sono consolati andando immediatamente a comprare la maglia della Roma con il suo nome sulle spalle: “Io volevo andarci il giorno della sua partenza per il Portogallo, ma non sapevo che numero avesse scelto – ci dice Mario, un tifoso-. Così mi sono fatto stampare il nome e il numero l’ho fatto mettere ieri”. Mossa furba.

Ma sono in tanti che hanno già acquistato la nuova divisa per sentirsi un po’ più vicini a pualo. Per i bambini la Joya è già un idolo, sui social sono già centinaia le foto con la famosa Dybalamask.